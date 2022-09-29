‏‌هولندا تدين القصف الإيراني على كوردستان وتؤكد "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت القنصلية الهولندية في أربيل اليوم الخميس 29 أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيّرة، عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مؤكدةً أن قلوبنا مع الضحايا وأسرهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية، فيما لوّحت واشنطن بتصعيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت القنصلية الهولندية في بيان لها على تويتر إن "هولندا تدين الهجمات الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني على مناطق داخل إقليم كوردستان-العراق".

وأكد البيان أن "القصف العشوائي الإيراني تسبب في مقتل أشخاصٍ أبرياء وجرح عددٍ من المدنيين والصحفيين"، مشيراً إلى أن "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن إيران نفذت هجماتها من محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية، مستهدفة أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين.