سیاسة

‏‌هولندا تدين القصف الإيراني على كوردستان وتؤكد "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم"

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان هولندا تنديد

أربيل (كوردستان 24)- أدانت القنصلية الهولندية في أربيل اليوم الخميس 29 أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيّرة، عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مؤكدةً أن قلوبنا مع الضحايا وأسرهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية، فيما لوّحت واشنطن بتصعيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت القنصلية الهولندية في بيان لها على تويتر إن "هولندا تدين الهجمات الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني على مناطق داخل إقليم كوردستان-العراق".

وأكد البيان أن "القصف العشوائي الإيراني تسبب في مقتل أشخاصٍ أبرياء وجرح عددٍ من المدنيين والصحفيين"، مشيراً إلى أن "قلوبنا مع الضحايا وأسرهم".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن إيران نفذت هجماتها من محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية، مستهدفة أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف