المجلس الكوردي يدين القصف الإيراني ويؤكد أنه "استهداف لسيادة وأمن الإقليم"

أربيل (كوردستان 24)- أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا اليوم الخميس 29 أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مؤكداً على أنه استهداف لسيادة وأمن واستقرار الإقليم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان إن "النظام الإيراني وكرد فعلٍ على التظاهرات الأخيرة في البلاد، أقدم على قصف مقار الأحزاب الكوردستانية الإيرانية المعارضة في إقليم كوردستان، بالصواريخ والمسيّرات المفخخة".

وأكد البيان أن "المجلس الوطني الكوردي يندد القصف الإيراني على إقليم كوردستان"، مشدداً على أنه "استهداف لسيادة وأمن واستقرار الإقليم".

وأشار إلى أن "القصف استهدف المناطق الآهلة بالسكان ومدارس للطلبة، مشيراً إلى أنه "تسبب بسقوط عددٍ من الشهداء والجرحى".

وتابع "يناشد المجلس الوطني الكوردي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، برفع صوت التنديد ضد جرائم النظام الإيراني، وانتهاكه السافر لسيادة دول المنطقة وتدخله في شؤونها".