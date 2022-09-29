السعودية تدين القصف الإيراني على كوردستان وتؤكد أنه "مخالف للمواثيق والقوانين الدولية"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس 29 أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مؤكدةً على أنه يخالف المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها على تويتر "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كوردستان-العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء".

وأضاف البيان أن "الخارجية السعودية تؤكد رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق"، مشددةً على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية"

وتابع "تعبّر الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن إيران نفذت هجماتها من محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية، مستهدفة أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين.