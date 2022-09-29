باريس: متضامنون مع إقليم كوردستان ويجب احترام سيادة الدولة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الفرنسية في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء 28 أيلول سبتمبر 2022، الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان، مؤكدة في الوقت نفسه عن تضامنها مع الإقليم، وداعيةً إلى احترام السيادة العراقية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها على تويتر "تدين فرنسا الهجمات الواسعة النطاق التي شُنت على إقليم كوردستان العراق دون تمييز بين المدنيين وغير المدنيين وتبنتها إيران".

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية والقانون الدولي".

وأكد "تدعو فرنسا إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه واستقرار إقليم كوردستان العراق وأمنه".

وأشار إلى أن "فرنسا تؤكد للسلطات العراقية وسلطات إقليم كوردستان العراق الإقليمية تضامنها معهما، مشدداً على "وجوب الكف عن الاضطلاع بأعمال مماثلة".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن إيران نفذت هجماتها من محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية، مستهدفة أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين.