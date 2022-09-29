سیاسة

مسرور بارزاني: نجدد التزام حكومة الإقليم في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش

وبحثنا الوضع العام في العراق، وناقشنا آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس سفير الفاتيكان في العراق ميتا ليسكوفار، وجدد التزام حكومة إقليم كوردستان في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم الخميس"استقبلنا اليوم سفير الفاتيكان لدى العراق السيّد المطران ميتا ليسكوفار، وبحثنا معه الوضع العام في العراق، وناقشنا آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان".

وأضاف رئيس الحكومة "ونقل سفير الفاتيكان إلينا تحيات بابا الفاتيكان وشكره وتقديره، على جهودنا في احتضان واستضافة النازحين واللاجئين بشكل عام، والمسيحيين بصورة خاصة، بعد أن لاذوا بإقليم كوردستان ويعيشون فيه بطمأنينة في ظل أجواء آمنة ومستقرة".

وأوضح بارزاني " وجددنا التزام حكومة إقليم كوردستان في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات".

 

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