الكرملين يحدّد موعد انضمام 4 مناطق أوكرانيّة إلى روسيا

أربيل (كوردستان24)- أفاد الكرملين اليوم الخميس، بأن أربع مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا "ستنضمّ إلى روسيا يوم غدٍ الجمعة"، بعد عمليات الاستفتاء، وفق موقع الحرة.

وتشكّل المناطق الأربع وهي (زابوريجيا، لوغانسك، خيرسون ودونتيسك) التي ترغب موسكو بضمّها إلى أراضيها، نحو 15% من مساحة أوكرانيا التي تشهد حرباً شنّتها روسيا منذ فبراير شباط الماضي.

يأتي ذلك بينما قالت سلطات دونتيسك أن مواطنيها صوّتوا بنسبة 99.23% لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي، في استفتاءٍ تصفه كييف بأنه "باطل ولا قيمة له".

فيما طالبت سلطات زابوريجيا، لوغانسك وخيرسون، في وقتٍ سابق، بضمِّ المقاطعات الثلاث إلى روسيا، وذلك خلال رسائل منفردة أرسلها حكام تلك المناطق إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا قد أجرت عمليات استفتاء استمرت لخمسة أيام، في أربعِ مناطق أوكرانيّة، للتصويت على ضمّها للدولة الروسية، تقول كييف إنها لا تخضع جميعها لسيطرة موسكو الكاملة.

وفي حال نجح الرئيس الروسي في ضمِّ المناطق المذكورة، فيمكنه حينها أن يعتبر أية محاولة أوكرانيّة لاستعادتها على أنها هجومٌ على روسيا.