نقابة صحفيي كوردستان تدين استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

أربيل (كوردستان24)- أدانت نقابة صحفيي كوردستان، القصف الإيراني على إقليم كوردستان والذي تسبب بوقوع شهداء وجرحى، بينهم إصابة صحفيين اثنين.

وقالت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في النقابة: "ندين بأشد العبارات استهداف إقليم كوردستان من أية دولة أو قوة كانت، وندعو الحكومة العراقية إلى الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على سيادة العراق".

وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الصحفية إلى "الوقوف بحزم أمام مثل هذه الاعتداءات على المدنيين والصحفيين وإقليم كوردستان".

واستهدف الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، بنحو 70 صاروخاً بالستياً أرض- أرض، وعشرات المسيّرات المفخخة مناطق متفرّقة من إقليم كوردستان.

وقالت اللجنة في البيان الذي وصل كوردستان24 نسخةً منه: "أسفر القصف عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، بينهم صحفيان، هما سوران كاميران مراسل فضائية كوردستان24، وأيوب علي ورتي مراسل زووم نيوز".

كما أفاد البيان بـ "إلحاق الأضرار بمؤسستين إعلاميتين لأطراف من شرق كوردستان، إلى جانب منع صحفيين من إقليم كوردستان من مزاولة مهامهم وحجز مستلزماتهم الصحفية".