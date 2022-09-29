سیاسة

مجلس التعاون الخليجي يُدين الهجمات الإيرانية على كوردستان

واعتبرها انتهاكاً لسيادة العراق وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الخميس الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كوردستان، واعتبرها انتهاكاً لسيادة العراق وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف خلال استقباله السفير العراقي لدى السعودية عبدالستار الجنابي "رفض مجلس التعاون لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق".

وشدد الأمين العام "على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والعراق بما يخدم المصالح المشتركة".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة موضوعات عدة ذات الاهتمام المشترك وأبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق عام 2019".

وشهد اللقاء أيضاً "مناقشة أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي، إضافة الى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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