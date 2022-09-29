ألمانيا تطالب بفرض عقوبات اوربية على إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن برلين تطالب بفرض عقوبات أوروبية على ايران، على خلفية قمع تظاهرات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اوقفتها شرطة الاخلاق.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان على صفحتها الرسمية على موقع تويتر "أبذل ما بوسعي لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في ايران ويضربون المتظاهرين باسم الدين".

وأضاف بيربوك "أن الهراوات والغاز المسيل للدموع ليست تعبيرا عن الحكم، إنها محض خوف يتم التعبير عنه عبر هذا العنف من جانب النظام الإيراني".

وأشارت الوزيرة الألمانية الى "ان من يحكمون بواسطة العنف التخديري لا يخشون شيئا أكثر من النساء اللواتي يسمعن اصواتهن معا".

وتابعت بيربوك قائلة "على السلطات الايرانية أن تكف فورا عن افعالها الوحشية، ينبغي كشف (حقيقة) وفاة العديد من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا اميني فحسب".

وقالت وكالة فارس الإيرانية للانباء ان نحو ستين شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات التي اعقبت وفاة أميني، في حين تحدثت منظمة ايران هيومن رايتس غير الحكومية والتي مقرها في اوسلو عن 76 قتيلا على الأقل.

وكثفت طهران الخميس الضغوط على المشاهير والصحافيين إثر موجة تظاهرات في انحاء البلاد احتجاجا على وفاة مهسا اميني بعد ايام من توقيفها لدى شرطة الاخلاق.