سیاسة

رئيس الحكومة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط

عبر وزير الدولة البريطاني اللورد طارق احمد عن تعازيه لمقتل المدنيين في الهجوم، وجدد دعم بريطانيا لإقليم كوردستان
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- تلقّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

وجرى خلال الاتصال بين الطرفين مناقشة الهجوم الإيراني على إقليم كوردستان.

وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان وزير الدولة البريطاني على ادانته الشديدة للهجوم الذي شنته ايران على إقليم كوردستان، ووصف الجانبان الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادة البلاد.

كما وعبر وزير الدولة البريطاني اللورد طارق احمد عن تعازيه لمقتل المدنيين في الهجوم، وجدد دعم بريطانيا لإقليم كوردستان والعراق بشكل عام، واتفق الطرفان على ان يكونا على اتصال دائم.

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