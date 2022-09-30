سیاسة

بوتين يستعد للإعلان رسميا عن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

author_image سوار أحمد
العالم بوتين اوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان24)- من المنتظر أن يشرف الرئيس الروسي الجمعة في الكرملين على مراسم ضم أربع مناطق أوكرانية تم تنظيم "استفتاءات" فيها خلال الأيام الماضية وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.

 وتمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ساعة بساعة.

وقال بوتين في هذه المراسيم "آمر بالاعتراف بسيادة واستقلال" منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعلن بوتين الجمعة أن المنطقتين جزءا من روسيا. كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن بوتين سيبدأ عملية ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا الجمعة منها خيرسون وزابوريجيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل "تصعيدا خطيرا" وتهدد آفاق السلام بينما توعدت كييف برد قاس. 

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدين "الاستفتاءات" لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس، وهو نص ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب الفيتو الروسي. 

 ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ولم تُنشر تفاصيله الدقيقة بعد، ليست لديه أي فرصة لتمريره بسبب حق روسيا في النقض (الفيتو)، ولكن يمكن تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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