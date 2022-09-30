الصدر يهاجم حكومة طالبان ويوجه رسالة للرياض

أربيل (كوردستان24)- هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، حكومة طالبان، محملا إياها مسؤولية استهداف الشيعة في أفغانستان، داعيا السعودية في الوقت ذاته إلى التدخل بما يجري في تلك البلاد وإيقاف تلك العمليات التي تستهدف "الهزارة" الأقلية العرقية الشيعية.

ونشر الصدر على حسابه بموقع تويتر "أُحمّل حكومة طالبان المسؤولية الكاملة إزاء التفجيرات التي تطال حاليا الإخوة الأفغان الشيعة والتي لا يستبعد أن تطال مستقبلا الإخوة السنة المعتدلين ممّن لا يعتنق عقيدة طالبان".

وأضاف مهاجما حركة طالبان، التي وصفها بالمتشددة، إنها "ترهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعتهم بدل أن تهرب الثالوث المشؤوم".

وتابع إن "هذه الحكومة إما أن تكون متعمدة، وساكتة وراضية بما يحدث فهي قريبة من الإرهاب، وبعيدة عن الإعتدال، وإما أن تكون قاصرة في حماية شعبها إذن فهي حكومة هزيلة وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناة (شعب) أراد الحياة فحكمته ثلة الموت".

وطالب الزعيم الشيعي العراقي السعودية بالتدخل فيما يحدث بأفغانستان، قائلا: هذا واجبها الشرعي أمام الله.