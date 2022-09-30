سقوط إصابات في هجوم مسلح على مركز للشرطة جنوب غرب إيران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة بسقوط إصابات في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة جنوب غرب البلاد.

ووقع الهجوم في زهدان مركز محافظة سيستان بلوشتان، وجاء في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات على خلفية وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم وألقوا زجاجات حارقة على مركز الشرطة، وتبعه تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن "إصابات بين أفراد الأمن والمارة".

وليس من الواضح معرفة ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بالاضطرابات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجاً على وفاة أميني.

ولقي ما لا يقل عن 80 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، بحسب منظمات حقوقية.

واعتقلت شرطة الأخلاق في طهران الشابة أميني، التي تنحدر من بلدة سقز الكوردية، بسبب "ملابس غير مناسبة"، مما اثأر أول استعراض كبير للمعارضة في الشوارع. وتقول الشرطة إنها اعتقلت عدداً كبيراً من "مثيري الشغب" دون أن تكشف عن إحصائية معينة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاضطرابات هي أحدث تحرك من قوى غربية معادية لإيران منذ ثورتها الإسلامية عام 1979.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيسي قوله "لقد أخطأ الأعداء الحسابات... بتصورهم أن الجمهورية الإسلامية دولة ضعيفة يمكن السيطرة عليها".