دبلوماسي بريطاني: طهران تزعزع الاستقرار وسنواصل دعم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت اليوم الجمعة إن اعتداءات إيران على إقليم كوردستان محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال هانت في تصريح لكوردستان 24، إن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان، معرباً عن قلقه إزاء القصف الذي يشنه الحرس الثوري على المناطق الحدودية، وقصف مناطق عدة في الإقليم.

وأشار الدبلوماسي البريطاني الرفيع إلى أن لندن تدين "العدوان الإيراني" الذي يعد انتهاكاً للسيادة وتهديداً لاستقرار العراق ووحدته.

وقال إن استمرار الاعتداءات الإيرانية على إقليم كوردستان يندرج ضمن مساعي طهران لزعزعة استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل دعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وبشأن إصابة مراسل كوردستان 24 سوران كامران، خلال تغطيته الهجوم الإيراني في بلدة بردي، عبّر القنصل العام البريطاني عن حزنه لاستهداف الصحفيين في هذه الهجمات، وقال "لقد حزنتُ لتلقي هذا النبأ، وأتمنى الشفاء العاجل لمراسل كوردستان 24".

ويوم أمس، تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، جرى فيه التباحث بشأن الهجوم الأخير على إقليم كوردستان، حسبما ذكره بيان حكومي.

وأعرب مسرور بارزاني عن تقديره لوزير الدولة البريطاني على إدانته الشديدة للهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعدّ الجانبان الهجوم انتهاكاً واضحاً لسيادة البلد.

إلى ذلك، عبّر اللورد أحمد عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في الهجوم، كذلك جدد دعم بريطانيا لإقليم كوردستان والعراق عامة.