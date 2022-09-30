داخلية كوردستان: المعارضة على علم بالتهديدات الإيرانية.. ونشجب انتهاك السيادة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان اليوم الجمعة توضيحاً بشأن التصريحات الأخيرة لقائد القوات الإيرانية بشأن الهجوم الأخير على الإقليم.

وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن مبعوثي إيران وممثليها لطالما واصلوا تهديداتهم، في الاجتماعات والإعلام وعلناً، بضرب قواعد المعارضة والأمريكيين.

وأشار إلى أن أطراف المعارضة كانت على علم بهذه التهديدات.

وتابع المتحدث "لكن إقليم كوردستان لم يوافق مطلقاً على انتهاك سيادة الأرض، وتنفيذ هذه الهجمات بأي شكل من الأشكال، ونشجبها بشدة".