الكاظمي يستبق احتجاجات غد بالدعوة لحفظ الممتلكات ويحذر من "الأخبار الكاذبة"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة المتظاهرين إلى التعاون مع قوات الأمن في حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني، أكد الكاظمي "على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، "على التعليمات الصادرة سابقاً مراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل".

وأكد على "منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات".

كذلك حث وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي على "تجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه القوات العراقية الدخول في "حالة إنذار قصوى" قبيل الاحتجاجات التي من المتوقع أن تنطلق غداً إحياء لذكرى المظاهرات غير المسبوقة التي شهدها العراق أواخر عام 2019.

وتداولت منصات رقمية على الإنترنت صوراً ومقاطع مصوّرة أظهرت عناصر من سرايا السلام وهم يستعرضون بأسلحتهم في شوارع بغداد وذي قار، لكن خلية الإعلام الأمني نفت ذلك.