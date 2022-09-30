سیاسة

برهم صالح يخرج عن صمته بعد القصف الإيراني ويعتبره "غير مقبول"

"موقف الدولة العراقية الرسمي وسياستها الخارجية الموحدة يرتكز على رفض العراق القاطع بأن تكون أرضه ميداناً للصراعات"
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رئيس الجمهورية برهم صالح
رئيس الجمهورية برهم صالح
کوردستان العراق برهم صالح القصف الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة إن القصف الإيراني والتركي على إقليم كوردستان يمثل "تصعيداً خطيراً وغير مقبول".

تصريحات صالح نقلها بيان أصدره مكتبه خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إذ بحث الجانبان آخر المستجدات ولا سيما القصف الإيراني على إقليم كوردستان.

ونقل البيان عن صالح قوله "يُعد القصف الإيراني تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وتجاوزاً على سيادة البلد وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه".

وأضاف أن "القصف التركي المتواصل لمناطق في إقليم كردستان غير مقبول ويُعد انتهاكاً للسيادة العراقية وينبغي وقفه ومنع التداعيات المُترتبة عليه".

صالح يلتقي قاسم الأعرجي
صالح يلتقي قاسم الأعرجي

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا "على ضرورة متابعة هذا الملف ومع أعلى المستويات مع دول الجوار كونه يعتبر تصعيداً خطيراً، وحسم المشاكل والملفات الأمنية القائمة عبر الحوار".

وجاء في البيان "كما تم التأكيد على أن موقف الدولة العراقية الرسمي وسياستها الخارجية الموحدة يرتكز على رفض العراق القاطع بأن تكون أرضه ميداناً للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، وكذلك رفض أن يكون منطلقاً للعدوان على أي أحد".

وهذا أول موقف لبرهم صالح بعد مرور نحو ثلاثة أيام على القصف الذي أودى بحياة 13 شخصاً بينهم حامل وطفلها وإصابة العشرات بجروح.

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