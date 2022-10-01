في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين بغداد تنتفض بمشاركة الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم السبت، في ساحة التحرير تظاهرة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لانطلاق تظاهرات تشرين الأول أكتوبر من عام 2019، بمشاركة علنية لأنصار التيار الصدري، حيث ارتدى أغلبهم الملابس السوداء.

واندلعت التظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.

واستمرت الاحتجاجات أشهراً عديدة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين في مواجهات دموية مع قوات الأمن، وتكللت في نهاية المطاف بإسقاط الحكومة التي كان يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد، إن التظاهرات انطلقت بساحة التحرير وسط انتشار مكثفٍ من قبل القوات الأمنية في مناطق التظاهرات.

وأشار إلى أنه تم اغلاق جميع البوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مؤكداً على وضع سياجٍ حول ساحة التحرير لمنع المتظاهرين من التقدم.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بياناً على تويتر جاء فيه، أن "التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون حق".

وأكد البيان على "ضرورة تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة وحمايتها".

وشدد على "التعليمات الصادرة سابقاً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل"، مؤكداً "على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات".