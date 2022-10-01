بغداد.. القوات الأمنية تستخدم العنف ضد المتظاهرين والتربية تعلن تأجيل الامتحانات

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان24، في بغداد، إن القوات الأمنية استخدمت العنف والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نادوا بتغييرٍ جذري ورفض حكومةٍ تابعة.

كما رفع المتظاهرون، بحسب المراسل، شعارات: لا كهرباء لا ماء لا خدمات- لا نريد لا أمريكا ولا إيران.

يأتي ذلك، بينما تشهد العاصمة العراقية بغداد تظاهراتٍ حاشدة، بمشاركة أنصار التيار الصدري، في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأضاف مراسل كوردستان24، أن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وبوابات المنطقة الخضراء، وفرضت طوقاً أمنياً مكوّناً من نحو ثمانية آلاف عسكري.

وقالت قيادة عمليات بغداد: إن الوضع "تحت السيطرة، واتُخِذت كافة التدابير الأمنية لمنع حدوث أعمال عنف".

في وقتٍ أكّد المراسل أن المتظاهرين يحاولون التوجّه إلى المنطقة الخضراء وإزالة الحواجز.

إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية تأجيل الامتحانات إلى موعدٍ غير معلوم.