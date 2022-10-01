بغداد.. لجنة تنظيم التظاهرات تعلن التمسّك بمطالبها

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة تنظيم التظاهرات العراقية، السبت، التمسّك بالمطالب التي خرجوا من أجلها إلى الساحات قبل ثلاثة أعوام.

وقال أحد أعضاء اللجنة لمراسل كوردستان24، إن مطالبنا "ثابتة ونريد تحرير البلاد من الفاسدين ومن إيران وتركيا"، مضيفاً، "نريد عراقاً موحداً ومستقلاً، لا يجوز أن يقودنا من يتبعون لإيران".

وطالب العراقيون في تظاهرات 2019، الحكومة بالاستقالة وتشكيل حكومةٍ جديدة وإجراء انتخاباتٍ مبكّرة، ومنع التدخلات الخارجية، كذلك دعوا لمواجهة الفساد وتأمين فرص العمل وتوفير الخدمات.

وكانت أعمال العنف المرافقة لاحتجاجات 2019، تسببت بمقتل 394 متظاهراً وخمسة أفراد من القوات الأمنية، وفق إحصائيات الحكومة العراقية.

بينما أكدت حينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مقتل 556 متظاهراً، و13 من القوات الأمنية، فضلاً عن 17 ألف جريحاً.

وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة بغداد، احتجاجاتٌ شارك فيها أنصار التيار الصدري، إحياءً للذكرى الثالثة لتظاهرات "تشرين" 2019.

وقال مراسل كوردستان24،إن القوات الأمنية استخدمت العنف والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين شاركوا من مختلف المحافظات العراقية.

في وقتٍ أكدت قيادة عمليات بغداد، أن الوضع "تحت السيطرة"، لافتةً أنها "اتخذت كافة التدابير الأمنية لمنع حدوث أعمال عنف".