سیاسة

بغداد.. لجنة تنظيم التظاهرات تعلن التمسّك بمطالبها

القوات الأمنية استخدمت العنف والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين شاركوا من مختلف المحافظات العراقية
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق المظاهرات تشرين التيار الصدري الغاز المسيل للدموع العنف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة تنظيم التظاهرات العراقية، السبت، التمسّك بالمطالب التي خرجوا  من أجلها إلى الساحات قبل ثلاثة أعوام.

وقال أحد أعضاء اللجنة لمراسل كوردستان24، إن مطالبنا "ثابتة ونريد تحرير البلاد من الفاسدين ومن إيران وتركيا"، مضيفاً، "نريد عراقاً موحداً ومستقلاً، لا يجوز أن يقودنا من يتبعون لإيران".

وطالب العراقيون في تظاهرات 2019، الحكومة بالاستقالة وتشكيل حكومةٍ جديدة وإجراء انتخاباتٍ مبكّرة، ومنع التدخلات الخارجية، كذلك دعوا لمواجهة الفساد وتأمين فرص العمل وتوفير الخدمات.

وكانت أعمال العنف المرافقة لاحتجاجات 2019، تسببت بمقتل 394 متظاهراً وخمسة أفراد من القوات الأمنية، وفق إحصائيات الحكومة العراقية.

بينما أكدت حينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مقتل 556 متظاهراً، و13 من القوات الأمنية، فضلاً عن 17 ألف جريحاً.

وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة بغداد، احتجاجاتٌ شارك فيها أنصار التيار الصدري، إحياءً للذكرى الثالثة لتظاهرات "تشرين" 2019.

وقال مراسل كوردستان24،إن القوات الأمنية استخدمت العنف والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين شاركوا من مختلف المحافظات العراقية.

في وقتٍ أكدت قيادة عمليات بغداد، أن الوضع "تحت السيطرة"، لافتةً أنها "اتخذت كافة التدابير الأمنية لمنع حدوث أعمال عنف".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف