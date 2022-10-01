مسرور بارزاني يتسلّم وسام الشرف من مجلس الشيوخ الفرنسي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت في أربيل السيناتور كريستيان كامبون، وقدم كامبون وسام الشرف المقدم من مجلس الشيوخ الفرنسي لرئيس حكومة إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم السبت "استقبلنا اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) السيناتور السيّد كريستيان كامبون".

وأضاف بيان رئيس الحكومة "وبحثنا في اللقاء، آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة، كما ناقشنا آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا".

وأشار البيان الى "أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي عبّر عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان مجدداً، وأشار إلى أنه يلاحظ في كل زيارة يقوم بها إلى أربيل والإقليم إعماراً وتطوراً لافتاً للنظر، وأبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال التنسيق الأمني والدفاعي، كذلك قدم لنا وسام الشرف من مجلس الشيوخ الفرنسي".

وأضاف رئيس الحكومة "شكرنا فرنسا، حكومة وشعباً، على ما قدمته لشعب كوردستان من دعم وإسناد في الأيام العصيبة، وجددنا رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا".

وتابع قائلاً "شغلت الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، محاور أخرى من اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان السيّد أوليفييه ديكوتيني".