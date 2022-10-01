سیاسة

الحرس الثوري يعلن مقتل ثلاثة من قواتها في هجومٍ مسلّح جنوب شرقي إيران

وأكدت الاستخبارات الإيرانية في بيانٍ لها، أنها اعتقلت أكثر من 100 شخص، قالت إنهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وأحزابٍ كوردية معارضة لـ طهران
author_image Kurdistan24 اربیل
إيران الحرس الثوري اعتقالات مظاهرات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل ثلاثة من قواتها وإصابة 32 آخرين، خلال هجومٍ مسلّح بمحافظة بلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، نقلاً عن العميد إبراهيمي زاده، أن "سيد حميد رضا هاشمي (المعروف بالعقيد سيد علي موسوي)، ومحمد أمين آذر شكر ومحمد أمين عارفي من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية (الباسيج) استشهدوا وأصيب 32 آخرون أمس الجمعة خلال الحادث الإرهابي في مدينة زاهدان".

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد مدنٌ إيرانية تظاهراتٍ شعبية دخلت اسبوعها الثالث، احتجاجاً على وفاة شابةٍ كوردية بعد ساعاتٍ من اعتقالها على يد شرطة "الآداب".

وأكدت الاستخبارات الإيرانية في بيانٍ لها، أنها اعتقلت أكثر من 100 شخص، قالت إنهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وأحزابٍ كوردية معارضة لـ طهران.

في غضون ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية استخدام القوات الإيرانية العنف ضد المتظاهرين، وقالت  في بيانٍ لها: "إيران تستخدم عمداً وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، ومن دون تحركٍ دولي يمكن أن يُقتل أو يُعتقل مزيد من الأشخاص".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف