الحرس الثوري يعلن مقتل ثلاثة من قواته في هجومٍ مسلّح جنوب شرقي إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل ثلاثة من قواته وإصابة 32 آخرين، خلال هجومٍ مسلّح بمحافظة بلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، نقلاً عن العميد إبراهيمي زاده، أن "سيد حميد رضا هاشمي (المعروف بالعقيد سيد علي موسوي)، ومحمد أمين آذر شكر ومحمد أمين عارفي من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية (الباسيج) استشهدوا وأصيب 32 آخرون أمس الجمعة خلال الحادث الإرهابي في مدينة زاهدان".

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد مدنٌ إيرانية تظاهراتٍ شعبية دخلت اسبوعها الثالث، احتجاجاً على وفاة شابةٍ كوردية بعد ساعاتٍ من اعتقالها على يد شرطة "الآداب".

وأكدت الاستخبارات الإيرانية في بيانٍ لها، أنها اعتقلت أكثر من 100 شخص، قالت إنهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وأحزابٍ كوردية معارضة لـ طهران.

في غضون ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية استخدام القوات الإيرانية العنف ضد المتظاهرين، وقالت في بيانٍ لها: "إيران تستخدم عمداً وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، ومن دون تحركٍ دولي يمكن أن يُقتل أو يُعتقل مزيد من الأشخاص".