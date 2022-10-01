بينهم ضباط.. خلية الإعلام الأمني تؤكّد سقوط إصابات في تظاهرات بغداد

أربيل (كوردستان24)- أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بإصابة 28 شخصاً، بينهم 19 ضابطاً ومنتسباً ضمن صفوف القوات المكلّفة بحماية المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وأشارت الخلية، وهي جهة إخبارية تتبع للقوات المسلحة العراقية، إلى وجود عناصر "خارجة عن القانون، استخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات".

وأضافت في بيانٍ لها، تابعته كوردستان24، أن الإصابات في صفوف الأجهزة الأمنية جاءت "نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت في وقتٍ سابق، اليوم السبت، إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما كرات زجاجية وأدواتٍ "لرميها على قوات حماية المتظاهرين".

ووفق بيان الخلية، ضُبِط بحوزة الشخصين "دروع واقية وقناع تخفي للوجه وعصي عدد ٢، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وكان مراسل كوردستان24، قد أكّد أن القوات الأمنية استخدمت العنف والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين شاركوا من مختلف المحافظات العراقية.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد، إن الوضع "تحت السيطرة"، لافتةً إلى أنها "اتخذت كافة التدابير الأمنية لمنع حدوث أعمال عنف".