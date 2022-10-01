المدفعية الإيرانية تجدد قصف المناطق الحدودية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول محلي في قضاء جومان بمحافظة أربيل اليوم السبت بتجدد القصف المدفعي الإيراني على المناطق الحدودية في إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية سميلان شاخوان حسين لكوردستان 24، إن المدفعية الإيرانية قصفت بكثافة المناطق الريفية في "سارتكه" ضمن حدود الناحية.

وأضاف حسين أن المنطقة تعتبر مكاناً يقصده رعاة الماشية، مشيراً إلى أن الكثير من أهالي المنطقة لديهم مشاريع زراعية موسمية.

وتابع "لغاية الآن لم نسجل خسائر في الأرواح، إلا أن القصف لا يزال مستمراً".

ويأتي القصف المدفعي ضمن سلسلة هجمات مماثلة وأخرى بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت مناطق عدة في إقليم كوردستان.

وتقول طهران إنها تستهدف "قواعد" يتمركز فيها معارضوها الكورد، لكن بغداد وأربيل أشارت إلى أن تلك الهجمات توقع خسائر في صفوف المدنيين العراقيين.

وأودى القصف، الذي شنه الحرس الثوري بالصواريخ والمسيّرات يوم الأربعاء، بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وطفلها، وإصابة العشرات بجروح.

ولا تزال إيران تنفذ هجماتها على كوردستان رغم الإدانات المحلية والإقليمية والدولية.

واتهمت طهران معارضيها الكورد المتمركزين في إقليم كوردستان بتأجيج الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ نحو أسبوعين على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.