سیاسة

نيجيرفان بارزاني والمندلاوي يبحثان "الخطوات القادمة" للبرلمان العراقي

اُنتخب المندلاوي خلفاً للنائب الأول حاكم الزاملي
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نيجيرفان بارزاني يلتقي المندلاوي
نيجيرفان بارزاني يلتقي المندلاوي
کوردستان العراق كوردستان محسن المندلاوي نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي "الخطوات القادمة" فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني، أن نيجيرفان بارزاني استقبل المندلاوي، وقدم له التهاني على فوزه بثقة مجلس النواب العراقي وانتخابه نائباً أول لرئيس المجلس.

واُنتخب المندلاوي خلفاً للنائب الأول حاكم الزاملي، الذي ينتمي للتيار الصدري واستقال مع 73 نائباً من كتلته بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر بسبب تعثر مساعيه في تشكيل حكومة لا تضم الإطار التنسيقي.

وبحث الجانبان، وفق رئاسة كوردستان، آخر تطورات الوضع السياسي في العراق والخطوات القادمة لمجلس النواب، في إشارة إلى مسار تشكيل الحكومة.

وأكد نيجيرفان بارزاني والمندلاوي على "العمل الجماعي والتنسيق بين الأطراف السياسية كافة في سبيل تحقيق الاستقرار وتخطي العقبات التي تقف في طريق العملية السياسية، على أساس المصالح العليا للبلد وحماية مواطنيه والأخذ بحقوقهم ومطالبهم المشروعة".

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