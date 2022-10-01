سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد للمندلاوي على "الحل الدستوري" لمشاكل أربيل - بغداد

قدم رئيس الحكومة للمندلاوي التهاني على انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب
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کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت على الحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مسرور بارزاني استقبل اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة للمندلاوي التهاني على انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه،

كما جرى في اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، التباحث بشأن الوضع السياسي في العراق والحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بحسب البيان.

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