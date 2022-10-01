علي قره داغي: قصف إيران لإقليم كوردستان مدان ولا يقر به شرع ولا قانون

أربيل (كوردستان 24)- أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي قره داغي، القصف الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أماكن عامة في إقليم كوردستان.

وأودّى القصف، الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وطفلها وإصابة العشرات بجروح بينهم مراسل كوردستان 24 ومصورها خلال تغطيتهما لحظات الهجوم.

وتقول طهران إن ضرباتها استهدفت "قواعد" يتمركز فيها معارضوها الكورد بعد أن وجهّت إليهم اتهامات بالضلوع في الاضطرابات التي هزت الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة العشرينية مهسا أميني بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وقال قره داغي على صفحته في فيسبوك يوم أمس "قصف إيران لمناطق في كوردستان العراق مدان ولا يقر به شرع ولا قانون حيث نجم عن هذا الاعتداء قتل بعض الأبرياء، ومزيد من انتهاك أمان العراق وسيادته".

ودعا قره داعي إلى "حوار بناء سبيلاً وحيداً لحل جميع المشاكل، فالعراق ليس بحاجة إلى مزيد من الدماء التي تعمق أزمته، بل تحتاج إلى تقوية أسس الدولة والمدنية وإلى وقفة مخلصة تنقذه من الفوضى الهدامة للبنية التحتية".

وقبل إدانة قره داغي بقليل، استأنف الحرس الثوري قصف المناطق الحدودية بالمدفعية الثقيلة، ولا سيما في محيط بلدة جومان أقصى شمال شرق أربيل.

وأشعلت وفاة أميني أكبر احتجاجات للمعارضة في شوارع إيران منذ أن سحقت السلطات الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين قبل ثلاثة أعوام.