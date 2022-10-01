سیاسة

قوباد طالباني يدعو فرنسا لأداء دورها لحماية استقرار كوردستان

تناول اللقاء تفاصيل المعادلات السياسية في الإقليم على ضوء العوامل الخارجية
author_image Kurdistan24 اربیل
نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني خلال لقائه الوفد الفرنسي
نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني خلال لقائه الوفد الفرنسي
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أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم السبت فرنسا إلى ممارسة دورها في الحفاظ على استقرار إقليم كوردستان.

وجاءت دعوة طالباني خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون.

وذكر بيان أصدر مكتب طالباني أن الجانبين بحثا آخر المستجدات في العراق وإقليم كوردستان، وشددا على ضرورة إطلاق حوار وطني بهدف حل المشاكل.

وتناول اللقاء تفاصيل المعادلات السياسية في الإقليم على ضوء العوامل الخارجية، ولا سيما القصف الإيراني الأخير الذي طال مناطق إقليم كوردستان.

ودعا قوباد طالباني فرنسا إلى أداء دورها في الحفاظ على استقرار إقليم كوردستان عبر السبل الدبلوماسية.

وبحث اللقاء كذلك "التهديدات" التي تواجهها العملية السياسية وجهود القوى لإيجاد مخرج للأزمة، كما جرى التشديد على ضرورة أن ترتكن الأطراف إلى الحوار الوطني وإرساء سياسة حكم إصلاحية تصب في مصلحة البلاد، وفق ما جاء في البيان.

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