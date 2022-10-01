جاو رش: اتفاق الحزبين الرئيسيين على مرشحٍ لرئاسة الجمهورية العراقية يحفظ وحدة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني مصطفى جاو رش اليوم السبت، إن اتفاق الحزبين الرئيسيين على مرشحٍ لرئاسة الجمهورية العراقية يحفظ وحدة كوردستان.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر بشأن تشكيل الحكومة.

حديث جاو رش جاء خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده مع عددٍ من وسائل الإعلام الكوردية.

وقال جاو رش إن "اتفاق الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على مرشحٍ لرئاسة الجمهورية العراقية وكافة المناصب الأخرى يحفظ وحدة شعب كوردستان".

وأضاف أنه "يتوجب على الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كحزبين رئيسيين الاتفاق على كل الملفات في كوردستان، ومن ثم التوجه إلى بغداد بفريقٍ واحد".

وأكد أن "وحدة الصف الكوردي أهم من كل المناصب"، مضيفاً "من المؤسف أن نتوجه إلى بغداد بفريقين اثنين".

وأشار إلى أن "كل الكورد سعداء بالتقارب بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني"، مشدداً على أن "المرحلة الحالية حساسة للغاية وتتم فيها مهاجمة كوردستان من كل الجهات".

وشدد على أن "الوضع داخل العراق معقّدٌ للغاية"، مشيراً إلى أن "الأطراف الأخرى العراقية ستستغل انقسامنا".