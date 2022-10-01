المندلاوي يشيد بدور الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن علي المندلاوي اليوم السبت بالدور الذي يؤديه الرئيس مسعود بارزاني في العملية السياسية العراقية.

وذكر مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك أن الرئيس بارزاني استقبل المندلاوي اليوم في صلاح الدين، بحضور نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله.

وهنأ الرئيس بارزاني محسن علي المندلاوي على انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وشكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الرئيس بارزاني على دوره في العملية السياسية العراقية ومحاولاته الحثيثة لإنهاء الانسداد السياسي.

كذلك جرى في اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات العملية السياسية في العراق.