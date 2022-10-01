اندلاع اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في ضواحي العمادية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، اليوم السبت باندلاع اشتباكات مسلحة بين حزب العمال والجيش التركي في ضواحي العمادية بمحافظة دهوك.

ووقعت الاشتباكات عند قريتي سكيري وسركلي الواقعتين في محيط بلدة العمادية، فيما قصفت طائرات حربية تركية عدداً من الأهداف في المنطقة.

وقال مراسلنا إن الطائرات الحربية التركية قصفت مقرات وقواعد تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردية عند الساعة 09:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن حزب العمال رد على مصادر نيران الجيش التركي مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين، دون أن يتسنى معرفة حجم الخسائر والأضرار.

وهذه أحدث مواجهات بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في إطار تاريخ طويل من القتال أسفر عن مقتل الآلاف منذ ثمانينات القرن الماضي.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن جيش بلاده قصف مواقع حزب العمال الكوردستاني على عمق 140 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.