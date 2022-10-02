"تسلا" تزيح الستار عن روبوتها المنتظر

أربيل (كوردستان24)- أزاح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، الستار عن روبوتها ‏المنتظر "أوبتيموس".‏

وظهر الروبوت في حدث "AI Day" (يوم الذكاء الاصطناعي)، الذي أقيم في مكتب شركة "تسلا" ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي بداية ظهوره على خشبة المسرح، سار النموذج الأولي للروبوت "أوبتيموس"، ولوّح بيده للجمهور الحاضر، ثم تم عرض مقطع فيديو يستعرض مهارات الروبوت، مثل حمل الصناديق وقضبان معدنية متحركة في مصنع "تسلا" للسيارات.

ويشترك "أوبتيموس" مع ميزات القيادة الذاتية في سيارات "تسلا".

وعن مميزات روبوت "أوبتيموس" عن الروبوتات الأخرى حول العالم، أكد إيلون ماسك أنه سيكون "ذو قدرة فائقة"، على عكس الربوتات الشبيهة بالبشر التي "تفتقد إلى دماغ"، بحسب تعبيره، موضحا أنها لا تمتلك الذكاء للتنقل في العالم بمفردها.

وأضاف أن روبوت "تسلا" يتميز بسعر معقول، هو 20 ألف دولار أمريكي، بالمقارنة مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، التي لفت إلى أنها باهظة الثمن ويتم تصنيعها بكميات منخفضة.

وشدد إيلون ماسك أن روبوت "أوبتيموس" سيتم تصنيعه بكميات كبيرة جدا - ملايين الوحدات في النهاية.