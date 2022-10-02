سیاسة

لليوم السابع.. الطائرات الإيرانية المسيّرة تعاود قصف ناحية سيدكان

author_image سوار أحمد
کوردستان الحرس الثوري ايران سيدكان قصف

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، ان المدفعية الإيرانية تعاود اليوم الأحد، قصف ناحية سيدكان ضمن ادارة منطقة سوران المستقلة شمال مدينة أربيل.

وقال تيفور محمد، ان "القصف تم عبر طائرات مسيّرة، وقد استهدف قرية ورده التابعة للناحية".

واكد مراسل كوردستان 24 ان "القصف لم يتسبب بوقوع ضحايا بحسب المعلومات الاولية".

وشن الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء الماضي، هجوما صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيدا و58 جريحا.

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