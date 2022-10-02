سیاسة

إقليم كوردستان والأردن يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلسٍ للعمل المشترك

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کوردستان هيئة الاستثمار اقليم كوردستان الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان عن توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية، لإنشاء مجلسٍ للعمل المشترك بين اتحاد الاستثمار لديهما.

جاء ذلك، خلال مشاركة بعثة إقليم كوردستان، في فعاليات الملتقى الاستثماري المشترك مع الأردن والتي انطلقت أمس السبت في العاصمة عمّان.

وتوجّهت بعثة برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، إلى العاصمة عمّان، في إطار تطوير العلاقات التجارية مع الأردن.

وقال ملا ياسين محمود المتحدّث باسم اتحاد مستثمري كوردستان خلال حديثه لـ كوردستان 24: "اليوم ستعقد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار بين حكومة إقليم كوردستان والأردن، وبصفتنا وفد حكومة الإقليم، فقد بدأنا أنشطة اليوم بعددٍ من الزيارات ".

وأضاف: "برئاسة الدكتور أوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، والدكتور محمد شكري رئيس مجلس الاستثمار،  نرغب بزيادة تطوير علاقاتنا السياسية والتجارية مع الأردن، والمنتدى جاد في الاستفادة من تجربة الأردن".

وتابع: "لقد وقعنا عدة اتفاقيات مع الأردن، كما توصلنا إلى اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف نقل خبراتهم في مجال التجارة والاستثمار إلى إقليم كوردستان".

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