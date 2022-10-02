سیاسة

محامي "أميني" يرد على قائد شرطة طهران ويدعو إلى كشف ملابسات القضية

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إيران محامي جينا اميني قائد الشرطة ايران

أربيل (كوردستان 24)- نفى محامي عائلة جينا أميني صالح نيكبخت، أقوال قائد شرطة طهران حسين رحيمي، بشأن عدم وجود كاميرات مراقبة على صدور شرطة طهران أثناء اعتقالهم "أميني"، داعياً في الوقت نفسه إلى كشف ملابسات القضية.

وفي وقتٍ سابق قال قائد شرطة طهران حسين رحيمي حول حادثة مقتل جينا أميني إن "شرطة الضمان الاجتماعي بحوزتهم كاميرات مراقبة"، مضيفاً أنه "أثناء إلقاء القبض عليها لم تكن بحوزتهم تلك الكاميرات".

وقال صالح نيكبخت في مقابلةٍ له مع صحيفة اعتماد الإيرانية، "عندما اعتقلت الشرطة جينا أميني كانت بحوزتهم كاميرات"، مؤكداً أنهم "طالبوا ابنة خالتها بالابتعاد عن المكان حتى لا تظهر في كاميراتهم".

وأكد "يجب أن نشاهد أرشيف الكاميرات الموجودة مع الشرطة الذين قبضوا عليها وكذلك داخل السيارة وفي شارع الوزراء"، مشدداً على "ضرورة كشف ملابسات القضية".

وفي وقتٍ سابق نشرت شرطة طهران فيلماً عن كيفية إلقاء القبض على جينا أميني، مشيرةً إلى أنه "لم يتم استخدام العنف ضد جينا أميني".

وترفض عائلة جينا أميني محتوى الفيلم وتؤكد أنه يحتوي على الكثير من المقاطع المحذوفة، حيث عبر والدها عن "استياءه من نشر المسؤولين الإيرانيين الأكاذيب الملفقة المتعلقة بمقتل ابنته كل يوم".

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