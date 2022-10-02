الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بمقتل شرطيٍ تابع للقوات الخاصة التركية إثر هجومٍ صاروخي بمدينة الباب، شمالي سوريا.

وأصيب الشرطي، ويدعى مصطفى تشالشجان، قبل وفاته داخل المستشفى متأثراً بجراحه التي تعرض لها في الهجوم الذي استهدف مقراً للجيش التركي في مدينة الباب السورية، ليلة البارحة، وفق بيانٍ للدفاع التركية.

وتنتشر مقراتٌ وثكناتٌ عسكرية للجيش التركي في عدة مدن بالشمال السوري، منذ عام 2016، عندما تدخّلت أنقرة في الحرب السورية إلى جانب القوات المعارضة لدمشق.

وشنّت تركيا، بمشاركة قوات المعارضة، ثلاث عمليات عسكرية ضد مناطق في الشمال السوري، أولها "درع الفرات" منتصف 2016 ضد "داعش" في شمال وشرق حلب.

والثانية ضد قوات سوريا الديمقراطية عام 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" سيطر خلالها الجيش التركي على منطقة عفرين شمال حلب.

أما العملية الثالثة باسم "نبع السلام" خريف 2019، كانت أيضاً ضد مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في منطقةٍ بريفي الرقة والحسكة.