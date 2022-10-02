كوردستان تحظر على موظفيها استخدام المنصات الاجتماعية في الدوائر الرسمية

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على جميع موظفيها أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة.

وقال مدير عام البريد والاتصالات في الوزارة جمال أحمد في تصريح لكوردستان 24، إن وزارته اتخذت هذا القرار في إطار البرنامج الحكومي الإصلاحي.

وأضاف أحمد أن المشروع يشمل فقط مستخدمي الإنترنت الحكومي الذي تجهز به الحكومة دوائرها الرسمية من خلال وزارة النقل والاتصالات.

وتابع "هذه الخطوة تهدف إلى إلزام الموظفين باستخدام شبكة الإنترنت الحكومية في الشؤون الرسمية حصراً، وعدم انشغالهم بأمور تلهيهم عن خدمة المواطنين".

ولن يسري القرار على الشركات الخاصة التي تزود مستخدميها بالإنترنت من خلال بطاقات الدفع المسبق، ويقتصر الحظر فقط على عنوان بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الذي تزوده وزارة النقل والاتصالات للمؤسسات الرسمية.

شارك في التغطية نورس عبد الله