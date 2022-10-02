سیاسة

ريواز فائق ومسؤول فرنسي يبحثان تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين كوردستان وفرنسا

شدد كامبون على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون الدبلوماسي بين فرنسا وإقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- بحثت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامون، جرى فيه بحث جملة من الملفات.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لبرلمان كوردستان، أن الجانبين سلطا الضوء خلال اللقاء على العمل البرلماني والحريات العامة وحقوق الإنسان والتعايش والمساواة بين مختلف المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان.

هذا وشدد كامبون على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون الدبلوماسي بين فرنسا وإقليم كوردستان، فضلاً عن تبادل الخبرات بين اللجان البرلمانية لكلا الجانبين.

وتطرقت ريواز فائق إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا، ولا سيما دعم دانيال ميتران بعد انتفاضة الشعب الكوردي، واعتبرتها ذكرى لن تنسى مطلقاً. كذلك أشادت بدور فرنسا في دعم إقليم كوردستان ومساندته في حرب مكافحة إرهابيي داعش، وفق البيان.

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