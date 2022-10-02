سیاسة

الكاظمي يزور أربيل غداً للقاء كبار قادة إقليم كوردستان

الكاظمي سيبحث مع قادة إقليم كوردستان آخر مستجدات الوضع في العراق
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مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلّع مساء اليوم الأحد إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيجري يوم غد الاثنين زيارة إلى إقليم كوردستان لإجراء سلسلة لقاءات مع كبار قادة الإقليم.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن الكاظمي سيعقد سلسلة لقاءات مع كل من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأضاف أن الكاظمي سيبحث مع قادة إقليم كوردستان آخر مستجدات الوضع في العراق، ولا سيما مسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ومن بين جملة قضايا، يُتوقع أن يبحث الكاظمي مع مسؤولي إقليم كوردستان القصف الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة وطال مناطق عديدة من الإقليم.

وقبل ذلك سيشارك الكاظمي في مراسم الذكرى السنوية لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في قاعة الشهيد سعد عبد الله في أربيل.

وهذه ثالث زيارة يجريها الكاظمي إلى إقليم كوردستان منذ أن تسنم منصبه، والثانية بعد القصف الإيراني العنيف الذي استهدف أربيل في منتصف آذار مارس 2022.

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