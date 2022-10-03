سیاسة

الرئيس الفرنسي يتعهد السعي مع شركائه في أوروبا لفرض "عقوبات جديدة" على موسكو

author_image سوار أحمد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- الصورة لفرانس 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- الصورة لفرانس 24
کوردستان ماكرون روسيا عقوبات أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزامه بالعمل مع أوروبا لفرض عقوبات جديدة على موسكو، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا نتيجة لاستفتاءات أدانتها كييف والحكومات الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني  فولوديمير زيلنسكي جدد ماكرون تأكيد "إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع" 4 مناطق أوكرانية.

وأشار البيان إلى أن ماكرون "جدد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وعلى العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة". 

وكان الاتحاد الأوروبي رد الأربعاء على ضم روسيا 4 مناطق باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو.

 

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