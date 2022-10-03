مانشستر سيتي يدك شباك مانشستر يونايتد بسداسية في قمة الدوري الإنجليزي

أربيل (كوردستان24)- تمكن نادي مانشستر سيتي، من تحقيق فوزٍ كبير على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد، وذلك بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم الإنجليزي فيل فودين، مهاجم مانشستر سيتي التسجيل لصالح فريقه عند الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إيريلنج هالاند الهدف الثاني للسيتيزن عند الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص أنتوني النتيجة بهدف أول لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 54، لكن جاء هالاند بالهدف الثالث له والخامس للسيتي، عند الدقيقة 64، لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 5-1.

ووقع فيل فودين على الهدف الثالث له والسادس لصالح مانشستر سيتي، وذلك عند الدقيقة 75، قبل أن يسجل مارسيال هدفين لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 85، و93، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 6-3.

وبهذا الفوز أصبح رصيد مان سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي مان يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة.