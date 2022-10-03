ریاضة

مانشستر سيتي يدك شباك مانشستر يونايتد بسداسية في قمة الدوري الإنجليزي

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدروي الانكليزي

أربيل (كوردستان24)- تمكن نادي مانشستر سيتي، من تحقيق فوزٍ كبير على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد، وذلك بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم الإنجليزي فيل فودين، مهاجم مانشستر سيتي التسجيل لصالح فريقه عند الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إيريلنج هالاند الهدف الثاني للسيتيزن عند الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص أنتوني النتيجة بهدف أول لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 54، لكن جاء هالاند بالهدف الثالث له والخامس للسيتي، عند الدقيقة 64، لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 5-1.

ووقع فيل فودين على الهدف الثالث له والسادس لصالح مانشستر سيتي، وذلك عند الدقيقة 75، قبل أن يسجل مارسيال هدفين لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 85، و93، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 6-3.

وبهذا الفوز أصبح رصيد مان سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي مان يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف