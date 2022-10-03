زيلينسكي يعلن استعادة مناطق أخرى ويعد بتحرير المزيد

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد، أن جيش بلاده استعاد مناطق أخرى بعد بلدة ليمان، متعهدا في الوقت نفسه، باستعادة السيطرة على المزيد من المناطق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي، إن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد.

مضيفا انه "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام".

وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون، موجها الشكر لوحدات من القوات الأوكرانية أدت أداء متميزا على خط المواجهة.

وقال الجيش الأوكراني يوم الأحد، إن قواته صدت التقدم الروسي في عدة مناطق، ولا سيما في منطقة دونيتسك بالقرب من باخموت وسبيرن بالقرب من ليسيتشانسك، وهي مركز رئيسي في منطقة لوغانسك المجاورة.