مجلس المنظمات التعليمية الإيراني يدعو الطلاب والمعلمين لإضراٍب عام

أربيل (كوردستان 24)- دعا مجلس تنسيق المنظمات التعليمية في إيران، الطلاب والمعلمين لإضرابٍ عام يوم غدٍ الثلاثاء داخل المدراس، دعماً للمتظاهرين.

دعوة المجلس جاءت عَقِب مهاجمة الأمن الإيراني جامعة شريف في طهران ومحاصرة طلابها واستخدام العنف ضدهم حتى ساعاتٍ متأخرة من ليلة الأحد.

وتناقل ناشطون على صفحات المواقع الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قوات الأمن الإيراني وهي تعتدي بالضرب على المحتجين باستخدام الصواعق الكهربائية والهراوات.

وندد المجلس في بيانٍ له، أعمال العنف التي استخدمتها القوات الإيرانية في جامعة شريف، "ضد نخب البلاد حاولوا إسكات أصوات هؤلاء الشباب المطالبين بحقوق الوطن"، بحسب موقع (إيران إنترناشيونال).

وطالب البيان، القوات الإيرانية بحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، "والوقوف إلى جانب المحتجين والباحثين عن العدالة، والانفصال عن الظالمين والآمرين بالقمع".

واتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في إيران، لتشمل المؤسسات التعليمية، احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني في الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي، بعد أيامٍ من اعتقالها على يد شرطة "الأخلاق" الإيرانية.

ويقول الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "إن العدو يسعى إلى تضليل الرأي العام في إيران بشأن وفاة مهسا أميني، رغم أن الجهات الرسمية تحقق في وفاتها"، معتبراً أن هناك مؤامرة ضد بلاده لمنعها من التقدم في المجالات الاقتصادية والحضور الإقليمي والدولي.

في غضون ذلك، طالب 233 نائباً في مجلس الشورى الإيراني، خلال اجتماعٍ عُقِد أمس الأحد، القوات الأمنية بالانتقام، دون الإشارة إلى الجهة التي لا بد من الانتقام منها.