الإدارة الذاتية تُجري محاكمة لمتهمين بالإرهاب

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الإدارة الذاتية في غرب كوردستان شمال شرق سوريا على لسان المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف انهم بصدد إجراء محاكمات لبعض عناصر داعش المعتقلين في سجون الإدارة.

وقال كمال عاكف "أن المحاكمات ستشمل بدايةً المُدانين ومن سُجِّلت بحقهم شكاوى، وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة".

ولم يحدّد متحدّث علاقات الإدارة موعداً لبدء هذه المحاكمات وجنسية المحاكمين, واكتفى بالقول إنهم يعدُّون لها ويدرسون جوانبها.

وتضمّ السجون التابعة للإدارة الذاتية، 15 ألف موقوف بتهمة الإرهاب، من أكثر من 60 جنسية أجنبية إضافة لسوريين، معظمهم عناصر سابقين في تنظيم داعش، بحسب بيانات الإدارة الذاتية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي قال حسن الأحمد، وهو الرئيس المشارك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، إن آلية محاكمة عناصر داعش لا تزال قيد النقاش بين الإدارة والتحالف الدولي.

وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الفائت، صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على توحيد قانون محاكمة السوريين المتّهمين بقضايا الإرهاب.

المصدر: وكالات