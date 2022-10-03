الأردن: ندفع باتجاه حل سياسي في سوريا يضمن عودة آمنة للاجئين

أربيل (كوردستان 24)- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد، أن المملكة تواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، بما يضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

جاء ذلك في اجتماعٍ ضمَّ عدداً من الشخصيات السياسية في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الملك عبدالله إن "الأردن يواصل دوره في الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً، ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

وأكد على "دور القوات المسلحة الأردنية في حماية المجتمع من مخاطر تهريب المخدرات"، مؤكداً أن "حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة".

ولفت إلى أن "الأردن يسعى من خلال التعاون مع الأشقاء في مصر والأردن، لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة، وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية".