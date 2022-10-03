سیاسة

الرئيس بارزاني والكاظمي يبحثان التحديات الأمنية والعملية السياسية العراقية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الرئيس بارزاني مصطفى الكاظمي العملية السياسية التحديات الأمنية

أربيل (كوردستان24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أربيل اليوم الاثنين، أبرز التحديات الأمنية التي تواجه العراق وإقليم كوردستان وكذلك مستقبل العملية السياسية في العراق.

يأتي ذلك ضمن زيارة يجريها الكاظمي إلى إقليم كوردستان لمناقشة عددٍ من المواضيع والقضايا السياسية في العراق والمنطقة مع القادة الكورد في الإقليم.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في البلاد وآخر مستجدات العملية السياسية العراقية، والتأكيد على أهمية اعتماد الأطراف السياسية للحوار والتفاهم سبيلاً لحل القضايا.

وفي جانبٍ آخر من الاجتماع تم بحث التحديات الأمنية والتنسيق المشترك بين أربيل وبغداد خصوصاً ملف مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

ب

 

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