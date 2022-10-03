الأعرجي يكشف عن خطةٍ لإنهاء ملف مخيم الهول بدعمٍ من قوى دولية

أربيل (كوردستان24)- كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين، عن وجود اتفاقٍ دولي لتفكيك مخيم الهول، والذي يضم حوالي 60 ألف شخص بين سوري وعراقي و50 دولةٍ أخرى.

وقال الأعرجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم الهول، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق، من أجل تفكيك المخيم الذي يضم أكثر من 60 ألف شخصٍ بين سوري وعراقي وجنسياتٍ أخرى مختلفة".

وأكد أن "العراق طالب الكثير من الدول سحب رعاياهم ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة"، مشيراً إلى أن "العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الإندماج المجتمعي ولكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير".

وشدد على أن "إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية والتي تستغرق 5 سنوات، إلا أننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة".

وأشار إلى أن "هناك 25 ألف عراقي في مخيم الهول السوري بينهم 20 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ18 عاماً".