الخارجية الألمانية تدخل على خط الاحتجاجات الإيرانية وتدعم فرض مزيدٍ من العقوبات على طهران

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن عزمها العمل على طرح قضية استخدام طهران العنف ضد مناوئيها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤيّدةً فرض مزيدٍ من العقوبات عليها.

وجددت، أنالينا بيربوك، المنتمية لحزب الخضر، دعهما للمتظاهرين الإيرانيين، مؤكّدةً خلال ندوةٍ انتخابية أنها ستدعو على الصعيد الأوروبي في بروكسل إلى فرض "عقوبات موجهة" ضد الذين يطلقون النار على المظاهرات "بشكلٍ تعسفي".

وتستمر التظاهرات الشعبية في إيران والتي دخلت اسبوعها الثالث، احتجاجاً على وفاة شابةٍ عشرينية في الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي، في ظروفٍ غامضة بعد وقتٍ قصير من احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية بحجة انتهاكها قواعد ارتداء الحجاب.

وتسبب قمع السلطات الإيرانية للتظاهرات التي عمّت مختلف المدن، بمقتل ما لا يقل عن 92 شخصاً، بحسب آخر إحصائيةٍ أعلنتها "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقراً لها في العاصمة النرويجية أوسلو.

يأتي ذلك، بينما طالب 233 نائباً في مجلس الشورى الإيراني، خلال اجتماعٍ عُقِد أمس الأحد، القوات الأمنية بالانتقام، دون الإشارة إلى الجهة التي لا بد من الانتقام منها.

ويقول الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "إن العدو يسعى إلى تضليل الرأي العام في إيران بشأن وفاة مهسا أميني، رغم أن الجهات الرسمية تحقق في وفاتها"، معتبراً أن هناك "مؤامرة ضد بلاده لمنعها من التقدم في المجالات الاقتصادية والحضور الإقليمي والدولي".