الصدر: التحرر من الفساد والفاسدين هو اليوم الحقيقي للعراق

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الإثنين، ان التحرر من الفساد والفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق.

ونشر الصدر على حسابه في موقع "تويتر"، "اليوم يوم العراق الوطني فعاش العراق حراً أبيا مستقلاً قويا، وإن يوم العراق الوطني الحقيقي هو يوم تحرره من الفساد والفاسدين ويوم الإصلاح الحقيقي بلا تبعية ولا محاصصة ولا مجرب ولا فساد ولا تدخل خارجي ولا مليشيات".

واضاف "بل دولة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد نورها يضيء من سنا الشعب وكرامته".